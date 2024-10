Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Altleiningen (ots)

Gestern (14.10.24) ereignete sich gegen 16:50 Uhr an der Einmündung Hauptstraße/Schulstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der Unfallhergang steht nicht eindeutig fest. Ein 63 Jahre alter Autofahrer befuhr die Hauptstraße in Richtung Carlsberg und habe an der Einmündung nach links in die Schulstraße abbiegen wollen und deswegen entsprechend geblinkt und verlangsamt. Beim Abbiegevorgang sei es zum Zusammenstoß mit einem 47 Jahre alten Fahrradfahrer gekommen. Dieser sei davon ausgegangen, dass der Autofahrer am rechten Fahrbahnrand anhält und habe deshalb links an diesem vorbeifahren wollen. Für den Fahrradfahrer unerwartet habe der Pkw-Fahrer den Abbiegevorgang gestartet, als die Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren. Infolge der Kollision stürzte der Fahrradfahrer auf die Motorhaube des Pkw und verletzte sich hierbei leicht am Handgelenk. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden; das Fahrrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359/9312-0 oder per E-Mail unter pigruenstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

