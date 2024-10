POL-PDNW: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 12-Jähriger Nachtrag zur Pressemeldung vom 14.10.2024 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/5886373

Lambrecht/ Pfalz (ots) - Diese Aussage tätigte ein 23-Jähriger aus Elmstein, welcher mit seinem Mercedes am 15.10.2024 um 01:20 Uhr in der Klostergartenstraße in 67466 Lambrecht einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnten Hinweise erlangt werden, welche auf eine aktuelle Beeinflussung durch Betäubungsmittel schließen ließen. Ein entsprechender ...

mehr