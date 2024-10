POL-PDNW: Nach Unfall mit Pferdekutsche geflüchtet - Zeugen gesucht

Elmstein (ots) - Seit Freitag, 11.10.2024, wird eine in Elmstein wohnende 12-Jährige vermisst. Sie verließ am Freitagmorgen ihre Wohnung und ging wie gewohnt zur Bushaltestelle, um zur Schule zu fahren. Dort traf sie jedoch nicht ein. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Ermittlungen ergaben, dass sich die Vermisste in Rödermark in Hessen oder im Bereich Frankfurt am Main aufhalten könnte. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang ...

mehr