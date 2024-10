Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alarm für Weinbiet 50 - Autobahnpolizei hautnah

Ein Dokument

Ludwigshafen-Ruchheim (ots)

Du interessierst dich für den Polizeiberuf? Dann bist du am 26.10.2024 bei uns richtig!

Am Samstag, dem 26.10.2024, bietet die Polizeiautobahnstation Ruchheim ab 10:00 Uhr im Hof der Dienststelle eine Informationsveranstaltung für Berufsinteressierte an.

Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler, die sich beruflich orientieren möchten sowie Interessierte, die bereits einen Schulabschluss oder eine Berufsausbildung haben.

Du hast Lust, dich über einen krisenfesten, spannenden und vielfältigen Beruf zu informieren? Unsere Kolleginnen und Kollegen beantworten Euch vor Ort gerne Fragen zum Berufsalltag und beraten rund um das Thema Einstellung. So kannst Du aus erster Hand einen Einblick in den Verlauf des Studiums und die späteren vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten bei der Polizei Rheinland-Pfalz erfahren. Dazu gibt es Infos zu den Einstellungsvorrausetzungen, zum Auswahlverfahren und natürlich spannende Geschichten aus dem Dienst. Nimm Platz in unseren Fahrzeugen und probiere spannende Ausrüstungsgegenstände und Einsatzmittel des täglichen Dienstes aus. Nehmt in unserer Schutzausrüstung an einem Hindernissparcour teil oder versucht den "Blitzer" zu Fuß auszulösen. Bei unserem "Pass-Duell" kannst Du uns zeigen ob du Originale von Fälschungen unterscheiden kannst. Weiterhin zeigt auch einer unserer vierbeinigen Kollegen sein Können.

Anmeldungen (Mindestalter 14 Jahre) für die Teilnahme werden unter Angaben des vollständigen Namens, Alter sowie der Erreichbarkeit unter pastruchheim@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Ergreift Eure Chance und kommt bei uns in Ruchheim, Maxdorfer Straße 85, vorbei! Wir freuen uns auf viele interessante Gespräche. Mit Einsatz. Im Einsatz. Für Rheinland-Pfalz.

Komm in unser Team!

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell