POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

HEF

Zwei verletzte Kradfahrer nach Zusammenstoß

Am Sonntag (15.09.), gegen 16:55 Uhr, befuhr ein 53-Jähriger Motorradfahrer die L3336 aus Niederthalhausen kommend in Richtung Mündershausen und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen setzte ein 20-Jähriger, ebenfalls Motorradfahrer, aus noch ungeklärter Ursache während des Abbiegevorgangs des 53-Jährigen zum Überholen an. Es kam deshalb zum Zusammenstoß und Sturz der Motorradfahrer. Beide Beteiligte wurden verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.

