POL-OH: In Gartenhütte eingebrochen

Osthessen (ots) - Osthessen. Auch in diesem Jahr engagiert sich die osthessische Polizei im Rahmen der europäischen Roadpol "Safety Days", die vom 16. bis 22. September durchgeführt werden. Aktionstag - "Vision ZERO" Besonders im Blick steht dabei der 18. September. Das europaweite Ziel der "Vision ZERO", die Reduzierung der im Straßenverkehr getöteten Personen auf NULL, wird durch gesonderte Zählung der in der ...

mehr