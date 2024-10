Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Deidesheim) Betrügerischer Spendensammler unterwegs

Deidesheim (ots)

Am Sonntag, 13.10.2024, gegen 13:00 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Haßloch ein telefonischer Hinweis ein, wonach in Deidesheim ein Mann als betrügerischer Spendensammler unterwegs sei und an Häusern klingeln würde. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach der Person verliefen negativ. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen konnte bislang eine Geschädigte ermittelt werden. Dort wurde der Tatverdächtige jedoch abgewiesen, so dass es nicht zu einem finanziellen Schaden kam. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen versuchten Betrugs wurde eingeleitet. Eventuell weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen!

