Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Brand von Restmüll in einem Aufbereitungs- und Verwertungsbetrieb

Krefeld (ots)

Um 19:14 wurde die Leitstelle der Feuerwehr Krefeld über eine Rauchentwicklung auf der Bataverstraße im Hafengebiet in Krefeld informiert. Nach Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass ca. 40 Kubikmeter Restmüll in einer halb offenen Lagerhalle eines Aufbereitungs- und Verwertungsbetriebes brennen. Sofort wurden umfangreiche Löschmaßnahmen eingeleitet. Zur Unterstützung der Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde die Fachgruppe Räumen des Technischen Hilfswerkes aus Neuss hinzugezogen. Das Brandgut wurde mittels Radladern auseinander gezogen. So konnten die Löscharbeiten gezielter und effektiver vorgenommen werden. Im Einsatz waren die Feuerwache 2 der Berufsfeuerwehr, die Freiwilligen Feuerwehren Uerdingen und Gellep-Stratum sowie die SEG Messen. Es gab keine verletzten Personen. Die Einsatzdauer betrug zweieinhalb Stunden.

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell