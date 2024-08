Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Einsatzreicher Tag für die Feuerwehr Krefeld

Krefeld (ots)

Der gestrige Dienstag 13.08.2024 verlief für die Brandbekämpfer der Feuerwehr Krefeld ereignisreich.

Über den Tagesverlauf mussten die Kräfte der Gefahrenabwehr eine Vielzahl an Einsätzen bewältigen. Neben eingegangenen Brandmeldeanlagen, diversen Hilfeleistungen für den Rettungsdienst und mehreren ausgelösten Heimrauchmeldern, wurden die Kräfte der Feuerwache 1 gegen 09:50 Uhr auf die Bundesautobahn 57 gerufen. Aufgrund einer Kollision zwischen einem LKW und einem PKW mussten ausgelaufene Betriebsmittel abgestreut werden. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Kurz vor dem Mittag wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein vermeintlicher Wohnungsbrand auf der Violstraße gemeldet. Aufgrund der Schilderungen der Anrufenden wurden umgehend Einsatzkräfte der Hauptfeuer- und Rettungswache sowie der Feuerwache Hafenstraße alarmiert. Beim Eintreffen sahen sich die Brandbekämpfer mit einem Brand einer Garage eines leer stehenden Gebäudes konfrontiert. Dieser Brand wurde zügig und routiniert bekämpft; auch dieser Einsatz verlief ohne verletzte Personen.

Im Verlauf des Nachmittages wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Verkehrsunfall auf die Berliner Straße gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einer Kollision zwischen zwei PKW infolgedessen ein Fahrzeug auf dem Dach zum Stehen kam. Neben Sicherungsmaßnahmen an beiden PKW wurde sofort die medizinische Versorgung der beiden Fahrzeuginsassen eingeleitet. Im Anschluss wurden beide Personen durch den städtischen Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Zusätzlich stellte das aufziehende Gewitter sämtliche Einheiten der Feuerwehr Krefeld vor größere Herausforderungen, welches von Paralleleinsätzen geprägt wurde. So kam es um 19:15 Uhr zu einem vermutlich durch Blitzeinschlag ausgelösten Dachstuhlbrand auf der Bruckersche Straße in Krefeld-Hüls. Bereits auf der Anfahrt konnten die Brandbekämpfer Flammen im Dachbereich wahrnehmen. Umgehend wurde ein Löschtrupp zur Brandbekämpfung in das Wohngebäude entsandt, zeitgleich wurden Löschmaßnahmen über die Drehleiter eingeleitet. Die Bewohner des Objekts hatten sich bereits unverletzt ins Freie gerettet. Nachdem in Teilen die Dacheindeckung geöffnet wurde und umfangreiche Nachlöscharbeiten stattgefunden haben, konnten die 45 Einsatzkräfte der Hauptfeuer- und Rettungswache, der Freiwilligen Feuerwehr sowie des städtischen Rettungsdienstes nach gut zwei Stunden die Einsatzstelle verlassen.

Ohne Verschnaufpause eilten die Blauröcke um 19:54 Uhr in den Krefelder Westen. Auf dem Baackesweg sollte es ebenfalls zu einem Blitzeinschlag in einem Wohngebäude gekommen sein. Sowohl über den Treppenraum als auch über eine Drehleiter wurde die Dachkonstruktion genauestens kontrolliert. Durch die eingesetzten Löschtrupps konnte weder Feuer noch Rauch ausgemacht werden. Im Einsatz waren Einheiten beider Wachen der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Oppum sowie der städtische Rettungsdienst.

Mit einem Schrecken davongekommen sein dürften die Bewohner eines Hauses der Moerser Landstraße. Der Leitstelle der Feuerwehr wurde durch eine Vielzahl an Notrufen um 20:50 Uhr ein Blitzeinschlag in einem Wohngebäude gemeldet. Als nach nur wenigen Minuten die ersten Brandbekämpfer an der Einsatzstelle eintrafen, konnte vorsichtig Entwarnung gegeben werden. Glücklicherweise verfehlte der Blitz das Wohngebäude und traf eine ca. 25m hohe Tanne. Durch die Wucht des Blitzes stürzte die Tanne auf ein Gartenhaus. Der Baum sowie das Gartenhaus wurden durch den Blitzeinschlag nahezu vollständig zerstört. Die Bewohner blieben unverletzt. Nach etwa einer Stunde waren sämtliche Maßnahmen der Feuerwehr abgeschlossen und die rund 40 Einsatzkräfte konnten wieder zu ihren Standorten zurückkehren.

Während der gesamten Dauer der personalaufwendigen Einsätze, wurden beide Feuerwachen der Berufsfeuerwehr durch die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Traar, Gellep-Stratum, Oppum und Uerdingen besetzt. Witterungsbedingte Einsätze wie vollgelaufene Keller oder Sturmschäden konnte die Feuerwehr Krefeld nicht verzeichnen.

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell