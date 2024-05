Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung des Cybercrime-Zentrums Baden-Württemberg und des LKA: 45-Jähriger wegen des Verdachts der Anstiftung zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern in Untersuchungshaft

Stuttgart (ots)

Durch umfangreiche und internationale Ermittlungen gelang es dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem bei der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe eingerichteten Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg, einen Mann im Alter von 45 Jahren wegen des Tatverdachts der Anstiftung zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern und des Herstellens kinderpornographischer Schriften vorläufig festzunehmen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Tatverdächtige als mutmaßlicher Kunde einer Plattform identifiziert werden. Auf dieser wurden aktuell stattfindende sexuelle Missbrauchshandlungen von in Asien lebenden Kindern im Livestream angeboten.

Dem 45-jährigen Beschuldigten wird zudem vorgeworfen, über mehrere Jahre hinweg ein heute 17-jähriges und bei Tatbeginn 12-jähriges, ebenfalls in Asien lebendes Mädchen mehrfach dazu animiert zu haben, ihm gegen Geldzahlung pornographische Bilder von sich zu übersenden. Insoweit besteht der Verdacht des Sich-Verschaffens kinder- und jugendpornographischer Schriften sowie der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen.

Die Ermittlungen richten sich zudem gegen einen weiteren 55-jährigen Mann, der ebenfalls im Verdacht steht, Kunde der Plattform zu sein.

Am Dienstag, den 21. Mai 2024, wurden die Wohnungen der Tatverdächtigen in den Landkreisen Esslingen und Reutlingen durchsucht. Hierbei wurde erhebliches Beweismaterial sichergestellt, das im Zusammenhang mit dem Tatvorwurf steht. Die Auswertung der Daten dauert an. Der 45-jährige Tatverdächtige aus dem Landkreis Esslingen wurde am 22. Mai 2024 dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

