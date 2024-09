Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Falsche Wasserwerker erbeuten zweimal Bargeld - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Sie gaben sich als Wasserwerker aus und schafften es so in die Wohnung von Senioren - die Polizei warnt erneut davor fremde Menschen unangemeldet in die eigenen vier Wände zu lassen.

Ein bislang unbekannter Mann klingelte am Freitagnachmittag (ca. 14:15 Uhr) an der Wohnungstür einer Seniorin an der Enfieldstraße. Er gab sich als Wasserwerker aus und schaffte es unter dieser Legende in die Wohnung der Frau. Der Mann erklärte, dass in der Wohnung überprüft werden müsse, ob das Wasser einwandfrei läuft. Er schickte die Seniorin ins Badezimmer, hier sollte sie drei Minuten lang das Wasser laufen lassen. Die Frau sah den Tatverdächtigen zwischenzeitlich an einer ihren Kommoden. Als sie ihn darauf ansprach, flüchtete er aus der Wohnung. Das Bargeld aus einer Handtasche hatte er als Beute bereits mitgenommen.

Personenbeschreibung: männlich, 25-30 Jahre alt, schwarze Haare, dunkle Kleidung

Unter der gleichen Legende wurde eine weitere Seniorin am Freitag gegen 15:15 Uhr in ihrer Wohnung an der Heringstraße aufgefordert Wasser in ihrem Badezimmer laufen zu lassen. Der unbekannte Täter nutzte die Abwesenheit der Frau und nahm Bargeld, Sparbücher, Schlüssel und Dokumente mit.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,70m, schlank, trug ein Basecap.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Unter dem folgenden Link finden Sie Tipps der Polizei gegen die Maschen von Betrügern: https://recklinghausen.polizei.nrw/senioren

