POL-RE: Dorsten: Autos auf Parkplatz beschädigt - Fahrer hatte Alkoholfahne

Recklinghausen (ots) - Am Donnerstag, gegen 16:15 Uhr, hielt sich ein 14-jähriger Dattelner im Skaterpark an der Wiesenstraße auf. Zwei Jugendliche kamen auf ihn zu und gingen ihn körperlich an. Sie schlugen und traten den Jugendlichen. Eine 12-Jährige wollte dem 14-Jährigen helfen, sie wurde von den Tatverdächtigen verbal angegangen. Im Anschluss nehmen die ...

