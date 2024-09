Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Tatverdächtige nach Taschendiebstahl gesucht - Fahndung mit Fotos

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Eine 84-Jährige aus Herten war am 25. Juni des laufenden Jahres, gegen 11 Uhr, in einem Bus von Herten aus in Richtung Marl unterwegs (Linie 27). Die Seniorin wurde durch eine unbekannte Frau in ein Gespräch verwickelt, eine zweite Frau nutzte die Gelegenheit, um die Geldbörse aus der Handtasche der Hertenerin zu stehlen. Mutmaßlich arbeiteten die Frauen bei der Tat zusammen. Der Bus wird durch eine Videokamera überwacht, entsprechende Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/146593

Personenbeschreibungen:

1. Tatverdächtige: 40 - 50 Jahre alt, 1,65 - 1,70m groß, korpulent, dunkle Haare- zum Zopf gebunden, weiße Bluse, schwarze Hose 2. Tatverdächtige: 18 - 20 Jahre alt, 1,70 - 1,75 cm groß, sehr schlank

Hinweise zu den beiden Frauen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell