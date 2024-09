Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Unfall an Tankstellenausfahrt - Autofahrer ohne Führerschein

Recklinghausen (ots)

Auf der Weseler Straße sind am Donnerstagabend zwei Autos zusammengestoßen. Eine 51-jährige Frau aus Haltern am See wurde dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war sie gegen 21.30 Uhr auf der Weseler Straße in Richtung Lippramsdorf unterwegs. Gleichzeitig wollte ein 19-jähriger Autofahrer aus Haltern von einem Tankstellengelände auf die Weseler Straße fahren und stieß dabei mit der Autofahrerin zusammen. Wie sich herausstellte, ist der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auch dazu wurde eine Anzeige geschrieben. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt.

