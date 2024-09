Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Baustellenampel umgerissen - Lkw-Fahrer fährt weiter

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Weseler Straße/Birkenallee hat es am Donnerstag einen ungewöhnlicheren Unfall gegeben, bei dem auch ein Mann verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein LKW gegen 12.30 Uhr auf der Weseler Straße (B58) in Richtung A31. Im Bereich der Kreuzung blieb das Fahrzeug an der Baustellenampel hängen - und riss dabei die Ampel um, die daraufhin auf ein Baustellenfahrzeug stürzte und dieses beschädigte. Ein 37-jähriger Bauarbeiter aus Hamminkeln, der gerade an Kabeln der Ampel arbeitete, wurde leicht verletzt. Der LKW-Fahrer fuhr nach dem Unfall weiter. Zeugen konnten sich das Kennzeichen merken. Die Ermittlungen zu dem Fahrer dauern noch an. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Der Verkehr musste zeitweise durch die Polizei geregelt werden, bis die Ampel ersetzt war. Ermittelt wird wegen Unfallflucht.

