POL-PPRP: Unfall zwischen Bus und Auto

Am Mittwochnachmittag (03.04.2024), gegen 17:20 Uhr, kam es an der Kreuzung der Maxstraße mit der Amtsstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Autofahrer wollte an der Kreuzung von der Maxstraße in Amtsstraße einbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 60-jährigen Radfahrers. Es kam Zusammenstoß, der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

