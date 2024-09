Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Autofahrer nach Unfall gesucht

Recklinghausen (ots)

Bereits am 12.09.2024 kam es gegen 21:15 Uhr zu einem Unfall auf der Henrichenburger Straße. Erst nachträglich meldete sich eine der Unfallbeteiligten als verletzt. Jetzt sucht die Polizei nach einem Autofahrer.

Eine 18-Jährige aus Recklinghausen war mit ihrem Tretroller auf dem Radweg der Henrichenburger Straße unterwegs. Von hier aus wollte sie die Krumme Straße überqueren. Zeitgleich bog ein unbekannter Autofahrer von der Henrichenburger Straße aus in die Krumme Straße ein, dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Mann stieg aus und sprach die junge Frau an, sie erklärte vor Ort allerdings, dass alles in Ordnung sei. Daraufhin fuhr der Mann weiter.

Erst später wurde eine nicht unerhebliche Verletzung bei der 18-Jährigen festgestellt. Das Fahrzeug soll dunkel lackiert sein. Nähere Angaben zum Fahrzeug liegen nicht vor. Der Fahrer wird beschrieben als ca. 1,80m groß, korpulentere Statur und grauer Vollbart.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell