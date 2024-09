POL-RE: Datteln: Jugendliche greifen 14-jährigen Dattelner an und stehlen Fahrrad

Recklinghausen (ots) - Auf der Weseler Straße sind am Donnerstagabend zwei Autos zusammengestoßen. Eine 51-jährige Frau aus Haltern am See wurde dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war sie gegen 21.30 Uhr auf der Weseler Straße in Richtung Lippramsdorf unterwegs. Gleichzeitig wollte ein 19-jähriger Autofahrer aus Haltern von einem ...

mehr