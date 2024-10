Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessungen

Grünstadt (ots)

Gestern (14.10.24) führte die Polizei im Talweg und in der Schlachthofstraße Laser-Geschwindigkeitsmessungen durch. In der Schlachthofstraße wurden in dem Zeitraum zwischen 11:45 Uhr und 13:45 Uhr 20 Fahrzeuge kontrolliert. Drei der 20 Fahrenden fuhren schneller als die erlaubten 30 km/h. Der Schnellste wurde mit 50 km/h gemessen; ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro. Den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt hatten in der Schlachthofstraße drei Personen nicht angelegt. Für diesen Verstoß sieht der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog ein Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro vor. Im Talweg wurden in dem Zeitraum zwischen 13:50 Uhr und 14:30 Uhr 15 Fahrzeuge kontrolliert. Hier waren es acht Fahrer, die mit einer Geschwindigkeit von mehr als den erlaubten 30 km/h gemessen wurden. Das Messgerät zeigte bei dem Schnellsten 48 km/h an, was ebenfalls mit 70 Euro Bußgeld bewehrt ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell