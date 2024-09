Polizei Düren

POL-DN: Kontrollen zur Bekämpfung von Motorradunfällen in der Eifel

Hürtgenwald / Nideggen (ots)

Am Sonntag (22.09.2024) führte der Verkehrsdienst Düren gezielte Kontrollen zur Bekämpfung von Motorradunfällen in der Eifel durch. Ziel dieser Maßnahme war es, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen und insbesondere die Gefahren durch überhöhte Geschwindigkeit zu reduzieren.

Von 10:00 bis 17:00 Uhr wurden insgesamt vier Kontrollstellen eingerichtet, an denen 74 Fahrzeugführer überprüft wurden. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der L 218 von Vossenack in Richtung Schmidt. Hier fiel eine Gruppe belgischer Motorradfahrer auf, die mit ihren leistungsstarken Rennmaschinen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h deutlich überschritt. Zwei Fahrer wurden mit einer Geschwindigkeit von über 100 km/h gemessen, wobei der Spitzenreiter mit 108 km/h angehalten wurde. Die beiden Fahrer mussten an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung von über 1.000 EUR hinterlegen. Insgesamt wurden im Verlauf des Tages 36 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt, und in zwölf Fällen müssen die betroffenen Verkehrsteilnehmer ihre Führerscheine für einen längeren Zeitraum abgeben.

Der Verkehrsdienst Düren wird auch in Zukunft kontrollieren und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen zu beachten, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell