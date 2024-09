Polizei Düren

POL-DN: 76-Jähriger nach Unfall mit Pedelec leicht verletzt - Unfallverursacher flüchtig

Merzenich (ots)

Auf dem Valdersweg kam es am Sonntag (22.09.2024) zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 76-jähriger Mann aus Düren leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher ist flüchtig.

In Begleitung seiner 75-Jährigen Ehefrau befuhr der Dürener gegen 11:40 Uhr den Feldweg in Richtung Valdersweg/ B264. An der Kreuzung wollte die beiden Radfahrer ihren Weg geradeaus in Richtung Valdersweg fortsetzen. Die beiden Senioren befuhren bei Grünlicht die Fahrbahn, als ihnen aus Richtung Valdersweg ein Pkw entgegenkam. Der Pkw, der auf die B264 in Richtung Kerpen abbiegen wollte, fuhr weiter, obwohl die beiden Radfahrer die Fahrbahn überquerten. Um eine mögliche Kollision mit dem Pkw zu verhindern, wich der 76-Jährig aus. Hierbei verlor er das Gleichgewicht und stürzte, ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der Pkw, bei dem es sich um einen schwarzen SUV mit männlichem Fahrer gehandelt haben soll, flüchtete anschließend in Richtung Kerpen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug, dem Fahrzeugführer oder zum Unfallhergang machen können, sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

