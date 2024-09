POL-DN: Einbruch in Hasenfeld

Merzenich (ots) - Bei dem Verkehrsunfall erlitt ein Pedelec- Fahrer leichte Verletzungen. Der 76- jährige Mann aus Düren war am Sonntagvormittag (22.09.2024 gegen 11:40 Uhr) in Begleitung seiner Frau mit dem Fahrrad auf einem asphaltierten Feldweg in der Gemarkung Merzenich unterwegs. Der Feldweg bildet mit dem Valdersweg in Merzenich und der querenden B264 eine Kreuzung, welche für alle Richtungen mit einer Ampel ...

