Polizei Düren

POL-DN: PKW flüchtet nach Verkehrsunfall

Merzenich (ots)

Bei dem Verkehrsunfall erlitt ein Pedelec- Fahrer leichte Verletzungen.

Der 76- jährige Mann aus Düren war am Sonntagvormittag (22.09.2024 gegen 11:40 Uhr) in Begleitung seiner Frau mit dem Fahrrad auf einem asphaltierten Feldweg in der Gemarkung Merzenich unterwegs. Der Feldweg bildet mit dem Valdersweg in Merzenich und der querenden B264 eine Kreuzung, welche für alle Richtungen mit einer Ampel versehen ist. Da die Ampel Grünlicht zeigte, beabsichtigten die Fahrradfahrer geradeaus die Bundesstraße zu überqueren und über den Valdersweg in die Ortslage Merzenich zu fahren. Aus dieser sei zum gleichen Zeitpunkt ein PKW gekommen, welcher vom Valdersweg nach links auf die Bundesstraße 264 abbiegen wollte. Dieser sei mehrfach hupend auf ihn zugefahren. Um eine Kollision zu vermeiden, habe der Fahrradfahrer seinen Lenker verrissen und kam zu Fall. Er erlitt augenscheinlich leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der PKW- Fahrer setzte seine Fahrt fort ohne sich um den Verunfallten zu kümmern. Die eingesetzte Streife nahm den Verkehrsunfall auf und fahndete erfolglos nach dem flüchtigen Fahrzeug. Dabei soll es sich um einen dunklen/ schwarzen SUV gehandelt haben. Marke und Kennzeichen sind nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, welche Angaben zum Verkehrsunfall oder dem daran beteiligten PKW machen können, sich telefonisch unter der Nummer 02421-949-0 oder per Mail an Poststelle.Dueren@polizei.nrw.de zu melden. (pw)

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell