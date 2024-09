Polizei Düren

POL-DN: Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Hürtgenwald (ots)

Die Polizei hat am heutigen Samstag (21.09.2024 gegen 17:00 Uhr) einen Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers aufgenommen, bei dem sich zwei Personen verletzten. Der 28- jährige Mann aus Titz befuhr mit seinem Motorrad die kurvenreiche Panoramastraße (L218) aus Richtung Schmidt kommend in Richtung Vossenack. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle, rutschte in einer Kurve aus und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Der junge Mann wurde mit augenscheinlich leichten Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt, die 38- jährige PKW- Fahrerin wurde ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Durch den Zusammenstoß bildete sich auf der Fahrbahn eine Ölspur, welche durch eine Spezialfirma entfernt wurde. (pw)

