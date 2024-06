Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 80 Tage JVA - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Essen (ots)

Am Mittwochmorgen (5.Juni) überprüften Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen Mann, da dieser zuvor einen Schnellzug ohne gültigen Fahrschein nutzte. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits nach diesem fahnden.

Gegen 04:20 Uhr informierte der Zugbegleiter eines ICE die Bundespolizei über einen Reisenden, welcher ohne Ticket von Köln nach Dortmund fuhr. Am Bahnsteig kontrollierten die Beamten den 29-Jährigen und stellten dabei fest, dass die Staatsanwaltschaft Hanau nach diesem suchte. Das Amtsgericht Hanau hatte den rumänischen Staatsbürger im Juli 2023 rechtskräftig, wegen Diebstahls, zu einer Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu je 11,- Euro verurteilt.

Der Gesuchte hatte in der Vergangenheit die Hälfte der geforderten Geldstrafe beglichen. Die Beamten nahmen den Wohnungslosen fest und brachten ihn zur Bundespolizeiwache. Ein Fingerabdruckscan bestätigte seine Identität zweifelsfrei. Der Verurteilte konnte die fehlende Summe in Höhe von 880,- Euro (zzgl. Verfahrenskosten) nicht aufbringen. Die Polizisten brachten ihn daher für die nächsten 80 Tage in eine Justizvollzugsanstalt. Zudem muss sich der 29-Jährige wegen Erschleichens von Leistungen verantworten.

