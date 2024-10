Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Falscher Spendensammler

Deidesheim (ots)

Bereits am vergangenen Sonntag (13.10.24, 13:00 Uhr) war in Deidesheim im Bereich Obere Hofstückstraße ein Mann unterwegs, der angeblich für die TSG Deidesheim Spenden sammeln würde. Ein Anwohner durchschaute die Masche und verständigte die Polizei. Da in der Vergangenheit schon mehrfach gleiche oder ähnliche Fälle gemeldet wurden, richtet sich der Tatverdacht gegen einen 32-jährigen Neustadter, der bereits zuvor mit der selben Betrugsmasche auffällig wurde. Mögliche Geschädigte, bei denen der Mann ebenfalls um Geld gefragt hat, mögen sich mit der Polizei Haßloch in Verbindung setzen.

