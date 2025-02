Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Fahrzeug angefahren - Verursacher flüchtet

Rund 1.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag in der Mendelssohnstraße an einem Renault hinterlassen. Der Unbekannte touchierte das Heck des Wagens, der zwischen 15 Uhr und 17 Uhr in einer Parkbucht beim dortigen Kindergarten abgestellt war, und fuhr weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Aulendorf

Einbruch in Zimmer

Ein bislang unbekannter Täter ist am Samstagvormittag in ein Zimmer in einem Klinikkomplex in der Schussenrieder Straße eingestiegen. Der Einbrecher machte sich an der Terrassentür des im Erdgeschoss liegenden Patientenzimmers zu schaffen. Ohne Beute verließ er den Raum wieder. Personen, denen im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 12 Uhr Verdächtiges aufgefallen ist, mögen sich bei den Ermittlern des Polizeipostens Altshausen unter Tel. 07584/9217-0.

Kißlegg

Autofahrer fährt ohne Führerschein zur Polizei

Eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis kommt auf einen 28-Jährigen zu, der am Sonntagnachmittag zum Verkehrsdienst Kißlegg gefahren ist, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der Mann wollte mit den Beamten einen zurückliegenden Vorfall von Ende Januar klären, bei dem die Polizisten ein verlassenes Pannenfahrzeug auf der A 96 abschleppen ließen. Im Verlauf des Gesprächs stellte sich heraus, dass der 28-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er musste den Wagen auf dem Polizeigelände stehen lassen. Auch der Halter des Fahrzeugs wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, weil er die Fahrt zugelassen hatte. Ob der 28-Jährige Ende Januar zudem mit dem liegengebliebenen Fahrzeug unterwegs war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Leutkirch

Mit über zwei Promille und gefälschtem Führerschein hinterm Steuer

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer haben am Sonntag kurz vor 1 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem ihnen auf der B 465 zwischen Diepoldshofen und Leutkirch ein in deutlichen Schlangenlinien fahrender Autofahrer aufgefallen war. Eine Polizeistreife stoppte den 40-Jährigen schließlich bei Leutkirch. Die Beamten nahmen bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch wahr, ein Test ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Er musste seinen Wagen stehen lassen und die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Führerschein, den der 40-Jährige den Beamten ausgehändigt hatte, gefälscht ist. Anhand weiterer mitgeführter Dokumente konnten die Ermittler dem Mann weitere unerlaubte Fahrten nachweisen. Die Polizisten beschlagnahmten den gefälschten Führerschein und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in mehreren Fällen, Urkundenfälschung und Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Aichstetten

Unbekannter bricht Wohnmobil auf

Die kurze Abwesenheit der Besitzer hat ein bislang unbekannter Täter ausgenutzt, um am Sonntag im Zeitraum zwischen 20.30 Uhr und 21.45 Uhr in ein Wohnmobil am Eurorastpark aufzubrechen. Der Täter machte sich dabei an der Heckklappe des Reisemobils zu schaffen, das auf Höhe eines Fast-Food-Restaurants abgestellt war. Aus dem Fahrzeuginneren entwendete der Dieb Bargeld und Schmuck. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Bad Wurzach

Fahrer kommt bei Verkehrsunfall ums Leben

Ein 27-Jähriger ist am Sonntag bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Opel kurz nach 14 Uhr auf dem Gemeindeverbindungweg zwischen Seibranz und Linden unterwegs. Nach einer Rechtskurve kam der 27-Jährige von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Opel, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 7.000 Euro entstand, wurde vom Abschleppdienst geborgen. Die Freiwillige Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften am Unfallort eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell