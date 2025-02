Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Streit leicht verletzt und Feuerwehreinsatz provoziert

Offenbar aufgrund von Unstimmigkeiten haben zwei 26 und 33 Jahre alte Männer sowie ein weiterer bislang Unbekannter am späten Sonntagabend zunächst zwei Sex-Arbeiterinnen leicht verletzt und im weiteren Verlauf Gegenstände beschädigt sowie anlasslos einen Feuerwehreinsatz provoziert. Der 26-Jährige soll am Buchhornplatz den Frauen an der Tür zu ihrem Appartement an den Hals gegriffen und sie dadurch leicht verletzt haben. Nachdem es gelungen war, die Türe zu schließen, schlugen und traten die drei Männer im Laufe des Abends mehrfach gegen die Eingangstür und beschädigten sie dadurch leicht. Außerdem schlugen sie, als sie kurz nach 1.30 Uhr erneut in das Haus zurückgekehrt waren, einen Feuermelder ein und lösten dadurch einen unbegründeten Einsatz der Feuerwehr aus, die mit mehreren Fahrzeugen anrückte. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten die beiden 26- und 33-Jährigen, die zwischenzeitlich den Tatort mittels eines Pkw verlassen hatten, im Stadtgebiet festgestellt und als mutmaßliche Tatverdächtige identifiziert werden. Gegen sie wird nun unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung strafrechtlich ermittelt, außerdem könnten möglicherweise die Kosten für den Feuerwehreinsatz auf sie zukommen.

Friedrichshafen

Fahrzeuge beschädigt

Mindestens elf Pkw hat mutmaßlich ein und derselbe Täter im Zeitraum zwischen Samstagvormittag und Sonntagmittag in der Hans-Böckler-Straße beschädigt. An allen Fahrzeugen, die entlang des Gehwegs geparkt waren, wurde jeweils die rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand offenbar im Vorbeigehen mutwillig zerkratzt, sodass ein Gesamtsachschaden von über 20.000 Euro entstanden ist. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen der Taten oder Personen, die Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Betrunken Rad gefahren

Offenbar stark betrunken ist ein 52-jähriger Mann am Sonntagabend im Stadtgebiet mit einem Pedelec unterwegs gewesen und dabei gestürzt. Zeugenangaben zufolge fiel der Mann ohne Fremdeinwirkung aufgrund seiner Alkoholisierung vom Rad, blieb dabei aber wohl unverletzt. Nachdem der 52-Jährige gegenüber einer alarmierten Polizeistreife einen Atemalkoholtest ablehnte, aber deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung zeigte, musste er sich im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen und gelangt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Hagnau

Amphibienschranke beschädigt

Mutmaßlich in der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte die Amphibienschranke an der K 7746 zwischen Ittendorf und Hagnau beschädigt. Möglicherweise setzten sich die Personen auf die Schranke, wodurch diese verbogen wurde. Außerdem wurde ein Schloss aufgebrochen. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07551/804-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern.

Uhldingen-Mühlhofen

Pkw besprüht

Wegen Sachbeschädigung gelangt ein 77-Jähriger zur Anzeige, dem vorgeworfen wird, am Samstagabend einen auf dem Parkplatz vor einer Schule in Oberuhldingen abgestellten Firmenwagen mit schwarzem Sprühlack beschädigt zu haben. Der Mann wurde von einem Zeugen dabei beobachtet, der den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen einer alarmierten Streifenwagenbesatzung verfolgte. Grund für die Tat dürften bereits seit längerem andauernde Streitigkeiten sein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Überlingen

Wiederholt Tageszeitung gestohlen

Das Interesse am Inhalt der ortsansässigen Tageszeitung scheint groß gewesen zu sein, jedoch offenbar nicht groß genug, um den Wert der täglichen journalistischen Mühen auch angemessen zu entlohnen. Wegen Diebstahls wird sich eine 39-jährige Frau zu verantworten haben, die im Verdacht steht, seit rund einem halben Jahr nahezu täglich die aktuelle Zeitung frühmorgens aus einem fremden Briefkasten in der Schreibersbildstraße gestohlen zu haben. Nachdem der Abonnent Ende vergangener Woche bei der Polizei Anzeige erstattet hatte, war es für die Beamten ein Leichtes, am heutigen Montagmorgen auf die Frau zu warten und diese auf frischer Tat zu überführen. Neben der Strafanzeige dürfte der 39-Jährigen auch eine mediale Berichterstattung über ihre Tat sicher sein. Ob sie davon allerdings noch aus der Zeitung erfährt, scheint in Anbetracht der Umstände zumindest fraglich.

