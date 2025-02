Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unfall bei Rangiervorgang

Nicht unerheblicher Sachschaden ist bei einem Unfall am späten Montagvormittag im Bereich der Burgstraße entstanden, bei dem ein 32-jähriger Lkw-Fahrer beim Rangieren den geparkten Pkw eines 38-Jährigen beschädigte. An dem Auto des 38-Jährigen, das trotz der massiven Beschädigungen weiterhin fahrbereit war, entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro, während der Lkw des 32-Jährigen gänzlich unbeschädigt blieb.

Bad Saulgau

Betrunkener randaliert in der Innenstadt

Ein betrunkener 36-Jähriger musste am Montagabend in die Obhut eines Freundes übergeben werden, nachdem er zuvor in der Innenstadt randaliert hatte. Nachdem es gegen 22.30 Uhr zu verbalen Streitigkeiten mit mehreren beteiligten Personen in der Innenstadt gekommen sein soll, konnten die Beamten bei ihrem Eintreffen zur Klärung des Sachverhalts lediglich zwei Männer antreffen. Ein 36-Jähriger, dessen äußeres Erscheinungsbild auf die zuvor durch Anrufer mitgeteilte Personenbeschreibung des angeblichen Hauptaggressors passte, pustete im Rahmen der Personenkontrolle bei einem Atemalkoholtest über drei Promille. Der Mann wurde zur Verhinderung weiterer Störungen in die Obhut seines Begleiters übergeben, nachdem ihm eine mitgeführte Weinflasche abgenommen wurde.

Mengen

Unfall in Tiefgarage

Rund 7.500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Montagmorgen, bei dem eine 37-jährige Renault-Fahrerin bei der Ausfahrt aus einer Tiefgarage in der Wilhelmiterstraße mit dem Fiat einer 49-Jährigen zusammenstieß, die zu dieser Zeit die Ausfahrt passieren wollte. An beiden Pkw entstand bei der Kollision Sachschaden.

