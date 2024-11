Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Autofahrer erfasst Radler

Glimpflich verlief ein Unfall am Montag in Göppingen.

Der Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr in der Mörikestraße. Ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der 24-Jährige mit seinem Skoda in der Mörikestraße in Richtung Nördliche Ringstraße. Laut Zeugenaussagen überholte er wohl im Bereich Friedrich-Eberhardt-Straße rasant zwei Fahrzeuge, die verkehrsbedingt langsam fuhren. Aufgrund seiner rasanten Fahrweise nahm er den 11-jährigen Radfahrer nicht wahr. Der überquerte gerade den Fußgängerüberweg. Der Autofahrer erfasste das Fahrrad am Hinterrad und das Kind stürzte. Glücklicherweise blieb der 11-Jährige unverletzt und es entstand lediglich geringerer Sachschaden. Den 24-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

