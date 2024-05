Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Laptops erbeutet

Erfurt (ots)

Einbrecher schlugen in der vergangenen Nacht in einem Bürogebäude in Erfurt zu. Ein Zeuge stellte in den frühen Morgenstunden eine aufgebrochen Tür fest und verständigte die Polizei. Unbekannte Täter hatten das Gebäude betreten. Anschließend öffneten sie mit Gewalt eine Bürotür und stahlen mehrere Laptops im Wert von über 5.000 Euro. Neben einem Sachschaden von knapp 1.000 Euro hinterließen die Täter zahlreiche Spuren, die von der Kriminalpolizei gesichert wurden. (DS)

