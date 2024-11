Ulm (ots) - Kurz vor 23.30 Uhr kontrollierte die Polizei den Honda eines 66-Jährigen. Der war zuvor in der Feldstetter Straße unterwegs und saß am Steuer. Die Beamten stellten am Fahrzeug mehrere technische Veränderungen fest. So waren Sonderräder und Distanzscheiben verbaut, ohne dass diese Tuningteile einem ...

mehr