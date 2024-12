POL-OL: Verkehrsunfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden

Oldenburg (ots) - Die Polizei Oldenburg ermittelt in einem Raubüberfall, der sich am Samstagabend in der Oldenburger Innenstadt ereignete. Es werden Zeugen gesucht. Ein 21-jähriger Mann meldete sich in der Samstagnacht auf der Wache der Oldenburger Polizei und gab an, zuvor Opfer eines Überfalls geworden zu sein. Die Tat ereignete sich demnach bereits gegen 21 Uhr im Bereich des Oldenburger Lappan und wurde leider mit ...

mehr