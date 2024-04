Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Am Bahnhof, Samstag, 27.04.2024, 17.00 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am 27.04.2024 kam es auf dem Bahnsteig des Bahnhofes in Nörten-Hardenberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen.

Ein 20-jähriger Northeimer kam mit dem Zug am Bahnhof in Nörten-Hardenberg an und traf auf dem Bahnsteig auf einen 21-jährigen Mann, welcher ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Einem zweiten Schlag konnte der 20-jährige Mann ausweichen. Der 21-jährige männliche Täter konnte anschließend in unbekannte Richtung flüchten.

Durch den Schlag erlitt der junge Mann Schmerzen und wurde am Einsatzort durch den Rettungsdienst medizinisch in Augenschein genommen. Eine Verbringung in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Die Hintergründe der körperlichen Auseinandersetzung sind bislang ungeklärt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell