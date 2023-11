FW Rheingau-Taunus: Schneechaos im Rheingau-Taunus-Kreis - Führungsstab ist eingerichtet - Dringende Bitte an alle Autofahrer, Autofahrten zu vermeiden

Geisenheim (ots) - Am Montagmittag kam es in Geisenheim zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte. Ein massives Feuer an und unter einem Wohnhaus machte dieses unbewohnbar, sodass 50 Personen vorübergehend untergebracht werden müssen. Eine Person wurde leicht verletzt. Gegen 11 Uhr wurde der Feuerwehr über Notruf ein Sperrmüllbrand gemeldet. Einsatzkräfte auf der ...

