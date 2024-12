Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Autofahrer versucht sich der Kontrolle zu entziehen. Zeugenaufruf nach Einbruch in Einfamilienhaus in Friedrichsfehn+++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag fällt einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein Pkw auf, welcher den Portsloger Damm in 26188 Edewecht mit hoher Geschwindigkeit und ohne Kennzeichen befährt. Er alarmiert über den Notruf die Polizei, welche sich in Richtung des Einsatzortes begibt, um dem Hinweis nachzugehen und den Fahrzeugführer einer Kontrolle zu unterziehen. Nachdem es dem Zeugen zunächst nicht gelingt, den Sichtkontakt zum Auto bis zum Eintreffen der Polizei zu halten, kann dieses im Rahmen der Fahndung durch die Polizei fahrend festgestellt werden. Es folgen Anhaltezeichen, die jedoch vom Fahrzeugführer ignoriert werden, so dass weitere Funkstreifenwagen hinzugezogen werden. Schließlich kann das Fahrzeug auf der Bloher Landstraße gestoppt werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer gerade einmal 16 Jahre alt und demnach nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem ist das genutzte Auto nicht zugelassen. Gegen den Fahrzeugführer wurden diverse Strafverfahren eingeleitet. (1484548)

In den Abendstunden kommt es zwischen 18 und 23 Uhr im Häherweg in 26188 Edewecht zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hierbei nutzt der bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Hausbewohner aus und gelangt durch das Einschlagen einer Scheibe in das Objekt. Zeugen, die im Nahbereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich unter 04403-927-0 bei der Polizei in Bad Zwischenahn zu melden. (1487021)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell