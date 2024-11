POL-OL: Zwei Tatverdächtige nach Sachbeschädigung gestellt

Oldenburg (ots) - Am gestrigen Donnerstag brachen bisher Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Ammergaustraße ein, die Polizei sucht Zeugen. Gegen 14:00 Uhr wurden die Beamten zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ammergaustraße gerufen. Den ersten Ermittlungen zufolge brachen die bisher unbekannten Täter in der Zeit von 9:00 - 14:00 Uhr über ein Fenster in das Haus ein und durchsuchten dieses. Mit einer geringen Menge an Bargeld konnten die Täter ...

