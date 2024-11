POL-UN: Kreis Unna - Polizei vollstreckt bei Aktionskontrolltag "Gewalt gegen Messer" einen Haftbefehl und stellt ein Messer und einen Kubotan sicher

Kamen (ots) - Die Polizei sucht nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Kamen Zeugen. Unbekannte Täter sind am Montag (25.11.2024) in einem Zeitraum von 18:40 Uhr bis 18:55 Uhr in eine Hochparterrewohnung in der Lüner Höhe eingedrungen. Die Täter schlugen die Scheibe der Balkontür der Wohnung ein und verschafften sich so Zutritt in die Wohnung. Als ein aufmerksamer Nachbar die Polizei informierte und diese vor ...

mehr