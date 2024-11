POL-UN: Bergkamen - Kupferkabel in Weddinghofen entdeckt

Bönen (ots) - Die Polizei sucht nach einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Vöhdestraße in Bönen Zeugen. Unbekannte Täter beschädigten am Montag (25.11.2024) gegen 17:40 Uhr eine Fensterscheibe an dem Objekt und gelangten so in das Haus. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können werden gebeten, sich ...

