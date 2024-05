POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/Autofahrer unter Drogeneinfluss

Coesfeld (ots) - Gleich mehrere Fenster und Türen eines Kindergartens am Stephanusweg haben bislang unbekannte Täter versucht aufzuhebeln. Die Unbekannte gelangten nicht ins Innere. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag (30.04.) 18 Uhr und Donnerstag 08.10 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930. Rückfragen bitte an: ...

