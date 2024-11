Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Kamen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Kamen Zeugen.

Unbekannte Täter sind am Montag (25.11.2024) in einem Zeitraum von 18:40 Uhr bis 18:55 Uhr in eine Hochparterrewohnung in der Lüner Höhe eingedrungen.

Die Täter schlugen die Scheibe der Balkontür der Wohnung ein und verschafften sich so Zutritt in die Wohnung.

Als ein aufmerksamer Nachbar die Polizei informierte und diese vor Ort eintraf, flüchtete ein Täter zu Fuß von der Örtlichkeit in Richtung Grillostraße, über die Damaschkestraße, bis hin zur Kolpingstraße.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männliche Person, dunkel gekleidet, etwa 170-180cm, dunkelgraue Jacke, Kapuze über den Kopf in das Gesicht gezogen, schlanke Statur

Ob etwas entwendet worden ist, ist bislang unklar.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

