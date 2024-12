Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Nach Raub in Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Die Polizei Oldenburg ermittelt in einem Raubüberfall, der sich am Samstagabend in der Oldenburger Innenstadt ereignete. Es werden Zeugen gesucht.

Ein 21-jähriger Mann meldete sich in der Samstagnacht auf der Wache der Oldenburger Polizei und gab an, zuvor Opfer eines Überfalls geworden zu sein.

Die Tat ereignete sich demnach bereits gegen 21 Uhr im Bereich des Oldenburger Lappan und wurde leider mit einer zeitlichen Verzögerung durch das Opfer der Polizei gemeldet.

Nach Angaben des Opfers wurde dieser gegen 21 Uhr am Lappan von drei Personen angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Gemeinsam begab sich die Gruppe in den Durchgang zwischen der Staulinie und der Achternstraße. Dort änderte sich die Situation: Der 21-Jährige wurde von den drei Personen plötzlich geschlagen und getreten. Im Anschluss entwendeten die Täter Bargeld und das Mobiltelefon des Opfers. Hierbei drohten diese zusätzlich dem Opfer mit einem Messer.

Die Täter flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Eine genaue Personenbeschreibung konnte bisher nicht erfolgen.

Die Polizei Oldenburg bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 0441 - 7904115 zu melden. (1487052)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell