Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrraddiebe sind mit Winkelschleifer unterwegs

Meerbusch (ots)

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen konnten Polizeibeamte am Freitag (31.01.), gegen 18:45 Uhr, zwei mutmaßliche Fahrraddiebe an der Düsseldorfer Straße in Büderich antreffen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten sich die beiden 46 Jahre alten Männer aus Düsseldorf mit einem Akku-Winkelschleifer an mehreren Fahrradschlössern zu schaffen gemacht.

Einer 68 Jahre alte Frau aus Meerbusch konnten Beamten noch am Abend ihr Pedelec wieder aushändigen. Es war ihr am Nachmittag vor einem Drogeriemarkt an der Düsseldorfer Straße gestohlen worden.

Die Deutschen mit kasachischem Migrationshintergrund wurden nach Personalienfeststellung wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 23 übernommen.

Hier einige Tipps zum sicheren Umgang mit Ihrem Drahtesel:

- Die Polizei empfiehlt, Fahrräder codieren zu lassen. Eine Codierung ermöglicht die schnelle Zuordnung, wem der Drahtesel tatsächlich gehört und wirkt zudem abschreckend auf Täter. Wann und wo Sie Ihre Fahrräder im Rhein-Kreis Neuss codieren lassen können, können Sie hier einsehen: https://rhein-kreis-neuss.polize i.nrw/artikel/fahrrad-codier-termine-im-rhein-kreis-neuss.

- Notieren Sie sich die individuelle Fahrradrahmennummer (diese steht meist, wie der Name schon sagt, auf dem Fahrradrahmen, aber auch auf der Rechnung des Händlers). Anhand dieser Nummer können Fahrräder nach einem Diebstahl zur polizeilichen Fahndung ausgeschrieben werden und bei Wiederauffinden ihrem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden.

- Entscheiden Sie sich bei der Wahl ihres Fahrradschlosses für geprüfte Qualität und hochwertiges Material. Ein bisschen mehr Geld anzulegen kann sich auszahlen, wenn sich ein potenzieller Dieb im Einzelfall durch den befürchteten Mehraufwand abschrecken lässt oder das Schloss einem tatsächlichen Aufbruchsversuch standhält.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell