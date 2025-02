Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Personen bei Zusammenstoß verletzt

Korschenbroich (ots)

Am Sonntag (2.2.) ist es gegen 09:30 Uhr auf der Landstraße 361 in Korschenbroich-Kleinenbroich zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Nach aktuellem Stand der Erkenntnisse beabsichtigte eine 36-Jährige aus Willich, in Fahrtrichtung Grevenbroich-Kapellen nach links in die Oststraße einzubiegen. Möglicherweise aufgrund der tief stehenden Sonne übersah sie dabei das Fahrzeug eines 53-jährigen Neussers, der auf der Landstraße in der Gegenrichtung unterwegs war.

Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Neusser leicht verletzt wurde und sich die Willicherin eine schwere Kopfverletzung zuzog.

Beide Personen wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Kreuzung wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei des Rhein-Kreis Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden. Gerade im Winter rät die Polizei zu besonderer Vorsicht im Straßenverkehr. Tief stehende Sonne, früh einsetzende Dunkelheit oder eisglatte Fahrbahn können zu erheblichen Sicherheitsrisiken werden. Passen Sie Ihre Fahrweise unbedingt an die herrschenden Bedingungen an und überprüfen Sie ihr Fahrzeug auf funktionsfähige Beleuchtung und angemessene Bereifung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell