Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_3 - LdF - LZ1 - LZ3 - TOJ Lünen - Garagenbrand

mehrere brennende Mülltonnen

Bild-Infos

Download

10 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Am Dienstagmorgen, den 29.10.2024, wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne zu einer Serie von fünf Brandeinsätzen gerufen. Der erste Alarm erreichte die Einsatzkräfte um 5:17 Uhr für einen Brand in der Straße Thünen, der die Ehrenamtlichen unsanft aus dem Schlaf riss. Vor Ort brannte eine Mülltonne an einer Hauswand, die schnell durch einen Atemschutztrupp mittels Schnellangriff vom Hilfeleistungslöschfahrzeug gelöscht werden konnte.

Kaum waren die Löscharbeiten abgeschlossen, ging um 5:37 Uhr ein weiterer Notruf bei der Leitstelle ein: In der Arenbergstraße brannten Mülltonnen unter einem Garagendach. Aufgrund des Lagebildes wurde das Alarmstichwort auf FEUER_2 erhöht, und der gesamte Innenstadtzug wurde alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Lage, das Feuer hatte bereits auf das Dach der Garage übergegriffen und bedrohte das angrenzende Wohnhaus. Gleichzeitig gingen Meldungen über weitere brennende Mülltonnen im Stadtgebiet ein.

Der Einsatzleiter erhöhte das Alarmstichwort auf FEUER_3, und zusätzliche Kräfte aus Stockum sowie das Ausbildungsfahrzeug der Berufsfeuerwehr Lünen (TOJ - Training on Job) wurden hinzugezogen. In der Strasse Thünen mussten erneut brennende Mülltonnen gelöscht werden, während sich die Löschmaßnahmen in der Arenbergstraße aufgrund des fortgeschrittenen Brandes am Garagendach als besonders schwierig gestalteten. Mit einem Trennschleifer wurde ein Zugang durch das Garagentor geschaffen, um den Brand von innen zu bekämpfen, während die Drehleiter zur Unterstützung des Löschangriffs von außen die Dachhaut mit dem Einreißharken öffnete.

Dank des schnellen und koordinierten Einsatzes der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus knapp verhindert werden. Die letzten Flammen in der Arenbergstraße waren um kurz nach 7 Uhr gelöscht.

Insgesamt brannten fünf Mülltonnen an verschiedenen Orten im Stadtgebiet, die alle aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen hatten. Dank der raschen Stichworterhöhung und der zügigen Verteilung der Einsatzkräfte konnten alle Brände unter Kontrolle gebracht werden. Die Garage in der Arenbergstraße wurde jedoch erheblich beschädigt. Glücklicherweise kamen bei keinem der Einsätze Personen zu Schaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Freiwillige Feuerwehr Werne bedankt sich bei der Feuerwehr Lünen für die tatkräftige Unterstützung. Des weiteren an diesem Einsatz beteiligt war der Rettungsdienst der Stadt Werne sowie die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell