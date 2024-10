Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: PKW überschlug sich auf der Stockumer Straße

Werne (ots)

23.10.2024 > 17:07 Uhr - 18:15 Uhr

Am Mittwochnachmittag wurden die Leitung der Feuerwehr und der Löschzug Mitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne um 17:07 Uhr mit dem Alarmstichwort "TH_PERSON_KLEMMT - Verkehrsunfall // PKW überschlagen" in die Stockumer Straße in Werne-Mitte alarmiert.

Bei Eintreffen wurde ein Patient, der noch im verunfallten PKW war, bereits durch den Rettungsdienst betreut und versorgt. Aufgrund des Verletzungsmusters wurde sich für eine patientenschonende Rettung entschieden. Hierzu wurde eine Tür des verunfallten PKW mittels hydraulischem Rettungsgerät entfernt und der Patient mit einem Spineboard aus dem PKW gerettet. Während dieser Maßnahmen wurde der Brandschutz sichergestellt und die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr abgesichert.

Im Einsatz waren 25 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen [1-KdoW-1, 1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-RW1-1, 1-TLF3000-1, 1-GW-L-1], der Rettungsdienst und die Polizei. Einsatzende für die Feuerwehr konnte der Kreisleitstelle gegen 18:15 Uhr gemeldet werden.

