POL-K: 240926-3-K 6-jährige Fahrradfahrerin von Auto erfasst - Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (26. September) in Köln-Mülheim ist ein 6 Jahre altes Mädchen auf ihrem Fahrrad von einem Volvo (Fahrer: 50) erfasst worden. Rettungskräfte brachten das augenscheinlich unverletzte Mädchen vorsorglich in ein Krankenhaus. Zeugenaussagen zufolge war die junge Fahrradfahrerin gegen 15 Uhr in Begleitung ihrer Mutter auf dem Pfälzischen Ring in Fahrtrichtung Wiener Platz unterwegs, als sie die Einmündung der Grünstraße überquerte, von dem abbiegenden Volvo erfasst wurde und stürzte. Der 50-Jährige wollte nach eigenen Angaben von der Grünstraße nach rechts auf den Bergischen Ring abbiegen, als er mit der jungen Radlerin zusammenstieß. (ja/as)

