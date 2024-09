Polizei Köln

POL-K: 240927-1-K 84-Jähriger mit Schusswaffe bedroht - mutmaßlicher Räuber festgenommen

Köln (ots)

Polizisten haben am Donnerstagnachmittag (26. September) einen mutmaßlichen Räuber (20) in Köln-Ehrenfeld auf frischer Tat festgenommen. Nach aktuellen Erkenntnissen soll er gegen 14.30 Uhr seinen 84 Jahre alten Bekannten in dessen Wohnung unter Vorhalt einer Schusswaffe dazu gezwungen haben, Bargeld von seinem Konto abzuheben. In der Bankfiliale auf der Venloer Straße angekommen, vertraute sich der Senior einem Bankmitarbeiter an, der unmittelbar die Polizei alarmierte. Polizisten nahmen den 20-Jährigen noch vor der Bank fest. Bei seiner Durchsuchung stellten die Beamten eine Handfeuerwaffe sowie zwei Messer sicher. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (ja/as)

