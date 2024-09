Polizei Köln

POL-K: 240926-5-K/REK 59-Jährige tot in Wohnung aufgefunden - Kripo Köln richtet Mordkommission ein

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Donnerstagmorgen (26. September) ist eine Frau (59) tot in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Flach-Fengler-Straße in Wesseling (Rhein-Erft-Kreis) entdeckt worden. Die Polizei nahm ihren in der Nachbarschaft lebenden, 41 Jahre alten Freund fest, nachdem dieser sie am Vorabend geschlagen haben soll.

Gegen 5.10 Uhr hatte der hochalkoholisierte Wohnungsinhaber die Polizei informiert. Nach dem Streit der 59-Jährigen mit dem Tatverdächtigen soll die Frau in der Wohnung des Melders übernachtet haben.

Die Todesursache ist unklar. Die Verstorbene wird heute obduziert.

Eine Mordkommission der Kriminalpolizei Köln hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge aufgenommen. (cg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell