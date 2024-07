FW Hambühren: Erneut Gasleitung in Hambühren bei Bauarbeiten beschädigt

Freiwillige Feuerwehr Hambühren

Nicht einmal eine Woche ist es her, da musste die Ortsfeuerwehr Hambühren aufgrund einer beschädigten Gasleitung in den Falkenweg nach Hambühren ausrücken. Nun wurde erneut eine Gasleitung bei Bauarbeiten mit einem Bagger beschädigt: Am Vormittag des 9. Juli wurde die Ortsfeuerwehr Hambühren um 10:51 Uhr zu einem entsprechenden Brandeinsatz in den Lönsweg nach Hambühren alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte deutliche Geruchsbildung und auch ausströmendes Gas festgestellt werden, sodass die Einsatzstelle umgehend weiträumig abgesperrt wurde. Der Baumaschinenführer hatte zuvor noch versucht, die Leckage mit Erdaushub und der Baggerschaufel behelfsmäßig zu verschließen.

Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Sicherstellung des Brandschutzes in Bereitstellung. Anwohner erhielten durch die Feuerwehr die Anweisung, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Feuerwehr und der Energieversorger überwachten den betroffenen Bereich mit Messgeräten, um auszuschließen, dass sich eine explosionsfähige Gaskonzentration in der Luft bildet.

Durch den Energieversorger wurde ein Tiefbauunternehmen für die weiteren Arbeiten an der Gasleitung angefordert.

Nach knapp einer Stunde war die akute Gefährdungslage laut Energieversorger beendet und die Hambührener Ortsfeuerwehr konnte wieder einrücken. Insgesamt waren 15 Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen sowie die Polizei vor Ort.

Es handelte sich bereits um den vierten Feuerwehreinsatz aufgrund von Gasleckagen in der Gemeinde Hambühren innerhalb von drei Monaten.

